Traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şevki Coşkun’un (55) kullandığı 44 HV 443 plakalı traktör ilçeye bağlı Kocaözü Mahallesi’nden Karaağaç mevkiine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Coşkun’un öldüğünü belirledi.
Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Coşkun’un cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.