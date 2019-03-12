HABER

Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kontrolünden çıkan traktörden yola fırlayıp, tekerleğin altında kalan Ahmet Kurt (69), yaşamını yitirdi.

Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralı

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kontrolünden çıkan traktörden yola fırlayıp, tekerleğin altında kalan Ahmet Kurt (69), yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan eşi Durkadın Kurt (72) ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, Mustafakemalpaşa'ya bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kurt, 3 çocuğunun annesi Durkadın Kurt ile birlikte, römorkuna yüklediği gübreyi boşaltmak için traktörle yola çıktı. Mahallenin dışına gitmek isteyen Kurt, yönetimindeki traktörün direksiyon kontrolünü yitirince yol kenarındaki büyük taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan yola fırlayan Ahmet Kurt, tekerleğin altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Durkadın Kurt ise ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralıTraktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralı

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Güvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldüGüvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldü
1 ayda 54 terörist etkisiz hale getirildi1 ayda 54 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.