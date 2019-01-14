Traktörün altında kalarak can verdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Yenipazar ilçesinde Mehmet Çelik (65), zeytin bahçesine giderken kullandığı traktörün dağ yolunda devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Allan Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörüyle zeytin bahçesine gitmek için yola çıkan Mehmet Çelik, dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi, Çelik altında kaldı. Çelik’ten uzun süre haber alamayan yakınları zeytinlik alana bakmaya gittiklerinde, yol üzerinde traktörün altında Çelik'i buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelik’i Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelik’in öldüğünü duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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