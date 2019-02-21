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Traktörün altında kalarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 19:44 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde çalışan Muammer Kılıç (48), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

Traktörün altında kalarak can verdi

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde çalışan Muammer Kılıç (48), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, Kocaali ilçesine bağlı Şerbetpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör ile fındık bahçesinde çalışan Muaamer Kılıç, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. Muammer Kılıç'tan uzun süre haber alamayan yakınları bahçeye bakmaya gittiklerinde, Kılıç'ı traktörün altında kaldığını gördü. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi Kılıç'ı aracın altından çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kılıç'ın öldüğünü tespit etti. Kılıç'ın cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktörün altında kalarak can verdi

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