Traktörün altında kalarak öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde, fındık bahçesinden dönerken şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Muhammet Çeğen, hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Cumayeri Çelikdere Köyü’nde meydana geldi. Fındık bahçesinden evine dönmek üzere yola çıkan Muhammet Çeğen yönetimindeki 81 BJ 349 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Muhammet Çeğen, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Çeğen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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