HABER

Traktörün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 22:08 | Son Güncelleme

 DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde, fındık bahçesinden dönerken şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Muhammet Çeğen, hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalarak öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde, fındık bahçesinden dönerken şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Muhammet Çeğen, hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde Cumayeri Çelikdere Köyü’nde meydana geldi. Fındık bahçesinden evine dönmek üzere yola çıkan Muhammet Çeğen yönetimindeki 81 BJ 349 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Muhammet Çeğen, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Çeğen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Traktörün altında kalarak öldüTraktörün altında kalarak öldü

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Beşinci kattan düşen Eymen Gazi bebek ağır yaralandıBeşinci kattan düşen Eymen Gazi bebek ağır yaralandı
Tartıştığı dini nikahlı eşi ve babasıyla köy muhtarını öldürdüTartıştığı dini nikahlı eşi ve babasıyla köy muhtarını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta’da damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.