Traktörün altında kalarak öldüğü sabah ortaya çıktı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA) - BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Halil Türkmen (55), traktörün altında kalarak ölmüş halde bulundu.

Olay, geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Açmalar mevkiinde meydana geldi. Hayvancılık yapan 3 çocuk babası Halil Türkmen, 16 TM 828 plakalı traktörü ile çiftlik evinden çıkarak sanayi sitesindeki bir arkadaşının yanına gitti. Saat 17.00 gibi arkadaşının yanından ayrıldığı öğrenilen Türkmen, akşam saatlerinde eve dönmeyince, ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, ertesi gün sabah saatlerinde Türkmen’in traktörünü çiftlik evi yolunda şarampole devrilmiş halde buldu. Traktörü vinç yardımıyla kaldıran ekipler, Türkmen’in traktörün altında kalarak öldüğünü belirledi. Türkmen’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ederken, Halil Türkmen’in sanayiden akşam saatlerinde çiftlik evine dönerken kaza yaptığı ve gece boyunca traktörü kimsenin fark etmemesinden dolayı da sabah saatlerinde ulaşılabildiği belirlendi.

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