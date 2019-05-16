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Traktörün altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdullah Aydın (65) yaşamını yitirdi.

Traktörün altında kalıp öldü

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdullah Aydın (65) yaşamını yitirdi.
Kaza bugün saat 13.00 sıralarında Sultanhisar'ın kırsal Malgaçemir Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Aydın, mahallenin üst kısmında bulunan dik ve engebeli arazide çalışırken, traktörün hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı ilerleyen traktör, tarlanın altından geçen yola devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Sağlık ve jandarmaya haber verip, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, devrilen traktörün altına kalan Abdullah Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Traktörün altında kalıp öldüTraktörün altında kalıp öldüTraktörün altında kalıp öldüTraktörün altında kalıp öldü

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