HABER

Traktörün arka tekerine çarpan otomobil takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sollama sırasında traktörün arka tekerine çarpan otomobil, takla attı.

Traktörün arka tekerine çarpan otomobil takla attı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sollama sırasında traktörün arka tekerine çarpan otomobil, takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Hüseyin G., yönetimindeki 41 ZA 510 plakalı otomobille, önündeki İbrahim S.'nin kullandığı 16 KME 21 plakalı traktörü sollamak istedi. Sollama yaptığı sırada traktörün arka tekerine çarpan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yolun solundaki sulama kanalına düşen otomobil, ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan yolcu Sezgin G. yaralanırken, araç sürücüleri yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Sezgin G. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Traktörün arka tekerine çarpan otomobil takla attıTraktörün arka tekerine çarpan otomobil takla attıTraktörün arka tekerine çarpan otomobil takla attı

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Gümüşhane'de örtü yangınıGümüşhane'de örtü yangını
Kesilen ağacın altında kalan işçi öldüKesilen ağacın altında kalan işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes

Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes

Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar

Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar

Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.