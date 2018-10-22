Traktörün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bisikletiyle giderken traktörün çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalmazlı köyünde M.C. idaresindeki traktör, bisikletiyle yolda giden Taylan Batur Lök'e (7) çarptı. Kazada Lök ile bisiklette arkasında oturan arkadaşı M.C.L. (9) yaralandı.
Ambulansla özel hastaneye kaldırılan çocuklardan Lök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.C.L. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Traktör sürücüsü M.C. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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