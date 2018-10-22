Traktörün çarptığı bisikletli Taylan öldü, arkadaşı yaralandı

DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, bisikletle giderken, traktörün çarptığı Taylan Batur Lök (7), yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı M.C.L. (9) ise yaralandı. Kazayla ilgili traktör sürücüsü M.C. (54) gözaltına alındı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Düziçi'nin Yazlamazlı köyünde meydana geldi. M.C. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Taylan Batur Lök'ün kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisikletten yola fırlayan Taylan Batur Lök ile arkasında oturan arkadaşı M.C.L. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı çocukları ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Taylan Batur Lök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. M.C.L. ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, traktör sürücüsü M.C.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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