HABER

Traktörün çarptığı evin sahibi korkudan hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sağ ön tekerleği, aksın kırılması sonucu fırlayan traktör, evin duvarına çarptı.

Traktörün çarptığı evin sahibi korkudan hastanelik oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sağ ön tekerleği, aksın kırılması sonucu fırlayan traktör, evin duvarına çarptı. Kazada, traktörden atlayıp yaralanan sürücü Y.A. (24) ile korkudan tansiyonu yükselen ev sahibi Zülfiye Demircioğlu (77), hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 17 AP 110 plakalı traktörün seyir halindeyken aksın kırılması sonucu sağ ön tekerleği fırladı. Sürücü Y.A., kontrolden çıkan traktörden atladı. Traktör Zülfiye Demircioğlu'na ait evin duvarına çarparak ters döndü. Kazada sürücü Y.A. yaralanırken, traktörün çarptığı duvarın arkasında yatağında yatan Zülfiye Demircioğlu'nun ise korkudan tansiyonu yükseldi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y.A. ile Demircioğlu, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Y.A., buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.
Zülfiye Demircioğlu, "Duvar yıkılsaydı, tam arkasında ben yatıyordum, Allah korudu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Traktörün çarptığı evin sahibi korkudan hastanelik olduTraktörün çarptığı evin sahibi korkudan hastanelik oldu

PARTNERSpuirting nedir? Kadınların orgazm anında...Spuirting nedir? Kadınların orgazm anında...
Malatya'daki kazada 1 yaşındaki Beril Nisa öldü, 3 yaralıMalatya'daki kazada 1 yaşındaki Beril Nisa öldü, 3 yaralı
Ailesiyle tartışınca intihar etmek istediAilesiyle tartışınca intihar etmek istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.