Traktörün çarptığı evin sahibi korkudan hastanelik oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sağ ön tekerleği, aksın kırılması sonucu fırlayan traktör, evin duvarına çarptı. Kazada, traktörden atlayıp yaralanan sürücü Y.A. (24) ile korkudan tansiyonu yükselen ev sahibi Zülfiye Demircioğlu (77), hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 17 AP 110 plakalı traktörün seyir halindeyken aksın kırılması sonucu sağ ön tekerleği fırladı. Sürücü Y.A., kontrolden çıkan traktörden atladı. Traktör Zülfiye Demircioğlu'na ait evin duvarına çarparak ters döndü. Kazada sürücü Y.A. yaralanırken, traktörün çarptığı duvarın arkasında yatağında yatan Zülfiye Demircioğlu'nun ise korkudan tansiyonu yükseldi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y.A. ile Demircioğlu, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Y.A., buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Zülfiye Demircioğlu, "Duvar yıkılsaydı, tam arkasında ben yatıyordum, Allah korudu" dedi. FOTOĞRAFLI
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