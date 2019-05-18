Traktörün römorku şarampole savruldu: 7 tarım işçisi yaralı

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün pimi yerinden çıkan römorku şarampole savruldu. Kazada, 7 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çoğulhan-Elbistan Karayolu'nda meydana geldi. Yusuf K. (57), tarlasında çalıştırmak üzere tarım işçilerini 46 EP 639 plakalı traktörünün römorkuna bindirdi. Ancak pimi çıkan römork, traktörden ayrılıp, şarampole savruldu. Ağaca çarparak duran römorkta bulunan tarım işçilerinden Resmigül Şahin(62), Meliha Kısa(49), Sevilay Uludağ(46), Özcan Doğan(16), Sevcan Uludağ(17), Şeyma Meşe(16) ve Ayşe Gökhan(20) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 yaral Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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