HABER

Traktörün römorku şarampole savruldu: 7 tarım işçisi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün pimi yerinden çıkan römorku şarampole savruldu.

Traktörün römorku şarampole savruldu: 7 tarım işçisi yaralı

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün pimi yerinden çıkan römorku şarampole savruldu. Kazada, 7 işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çoğulhan-Elbistan Karayolu'nda meydana geldi. Yusuf K. (57), tarlasında çalıştırmak üzere tarım işçilerini 46 EP 639 plakalı traktörünün römorkuna bindirdi. Ancak pimi çıkan römork, traktörden ayrılıp, şarampole savruldu. Ağaca çarparak duran römorkta bulunan tarım işçilerinden Resmigül Şahin(62), Meliha Kısa(49), Sevilay Uludağ(46), Özcan Doğan(16), Sevcan Uludağ(17), Şeyma Meşe(16) ve Ayşe Gökhan(20) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 yaral Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Traktörün römorku şarampole savruldu: 7 tarım işçisi yaralı

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Yıldırım düşen hurdacıda yangın çıktıYıldırım düşen hurdacıda yangın çıktı
Muradiye'de 2,4 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildiMuradiye'de 2,4 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.