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Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 00:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Ömer Karaman yönetimindeki 02 ARR 852 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HC 769 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada sürücü Ömer Karaman ile otomobildeki Muhammed Kahraman, Hüseyin Kahraman, Figen Kahraman, Yeliz Kahraman, Ercan Kahraman ve Emin Kahraman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandıTraktörün römorkuna çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandıTraktörün römorkuna çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

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