HABER

Traktörün römorkundan düşen Suriyeli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Suriye uyruklu Ammar Esad (24), hayatını kaybetti.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Suriye uyruklu Ammar Esad (24), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kayalık köyünde meydana geldi. Suriye uyruklu Ammar Esad, plakası öğrenilemeyen Y.A. yönetimindeki hareket halindeki traktörün römorkundan düştü. Yaralanan Esad, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Esad, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Esad'ın cesedi otopsi için morga konulurken, traktör sürücüsü Y.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

PARTNER50 ilin kaderini değiştirecek proje50 ilin kaderini değiştirecek proje
Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçtiYüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti
Sultan 5'inci kattan düşüp öldü, eşi gözaltına alındıSultan 5'inci kattan düşüp öldü, eşi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.