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Traktörün sepetinden düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

Traktörün sepetinden düşen kişi öldü

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde traktörün arkasındaki sepetten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'a bağlı Çeribaşı Mahallesi'nde oturan Hasan Ali Şahin (65), salça makinesini evine götürmek için Ali Y. yönetimindeki traktörün sepetine yükledi.

Kendisi de aynı sepete binen Şahin, traktör rampayı çıkarken salça makinesiyle birlikte düştü.

İhbar üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi, düşme anında başını salça makinesine vuran Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktör sürücüsü Ali Y, gözaltına alınırken, Şahin'in cesedi Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa büyükorhan Kaza

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