Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı

Adana’da çiftçilerin sulama motorları ile bir traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çiftçi aynı günde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurarak su motorları ile traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemi ile sprial makinesi, malzeme takım sandığı, kaynak makinesi, spiral, matkap ve mazotunun çalındığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen hırsızlık dedektifleri zanlıları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını yaşları 18’den küçük olan M.K. ve E.C.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis zanlıları evlerine baskın yaparak yakaladı. Polis zanlılarla yapılan görüşmede çaldıkları malzemeleri sattıklarını öğrenerek satılan yerlerden tek tek malzemeleri alıp sahiplerine teslim etti.

Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.