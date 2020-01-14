HABER
  4. Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı

Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Adana’da çiftçilerin sulama motorları ile bir traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da çiftçilerin sulama motorları ile bir traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çiftçi aynı günde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurarak su motorları ile traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemi ile sprial makinesi, malzeme takım sandığı, kaynak makinesi, spiral, matkap ve mazotunun çalındığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen hırsızlık dedektifleri zanlıları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını yaşları 18’den küçük olan M.K. ve E.C.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis zanlıları evlerine baskın yaparak yakaladı. Polis zanlılarla yapılan görüşmede çaldıkları malzemeleri sattıklarını öğrenerek satılan yerlerden tek tek malzemeleri alıp sahiplerine teslim etti.
Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Traktörün otomatik dümenleme sistemi
Traktörün kendi kendine gitme sistem GPS sinyali ile çalışarak şoförün direksiyon kullanmasını elimine eden bir mekanizma. Traktördeki şoförün normal şartlar altında hem traktörü sürmekle meşgul, hem de traktöre takılı bulunan ekipmanı kontrol etmekle meşgul iken, bu sistem traktörün kumandasını kendisi gerçekleştiriyor. Araçlarda kullanılan navigasyon sisteminin farklı bir versiyonu. Araçlardaki navigasyon sistemi sürücüye sadece yol gösterirken, bu sistem ayrıca dümenleme işlemini de gerçekleştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardıKar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı
53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa boğan adam öldü53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa boğan adam öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Sancaktepe'de drift yapan sürücü kaldırıma çarptı! Durakta bekleyenler kıl payı kurtuldu

Korku dolu anlar! Kıl payı ölümden döndüler

13 yaşındaki Dilvin Akın ölümüyle ilgili aile harekete geçti!

Dilvin Akın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Korkunç görüntüler! Genç kız metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

Korkunç görüntüler! Genç kız metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

Çanakkale'de avlanan 325 kiloluk orkinos görenleri şaşkına çevirdi

Görenleri şaşkına çevirdi! İstanbul'da sergileniyor

Kağıthane'de soygun girişimi! O anlar güvenlik kamerasında

Kağıthane'de soygun girişimi! O anlar güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.