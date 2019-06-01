HABER

Traktörünün altında kalan çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mehmet Arslan, yaşamını yitirdi.

Tezcan SOLMAZ-DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mehmet Arslan, yaşamını yitirdi.
Olay dün, Kaynaşlı Dipsizgöl köyünde meydana geldi. Traktörü ile tarlasına çalışmaya giden Mehmet Arslan'ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Çevrede arama yapan ekipler ormanlık alanda devrilen traktör gördü. Traktörün altında kalan Mehmet Arslan itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılırken yaşamını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Nusaybin’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıNusaybin’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Diyarbakır’da petrol boru hattından hırsızlık jandarmadan kaçmadıDiyarbakır’da petrol boru hattından hırsızlık jandarmadan kaçmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.