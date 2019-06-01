Traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Tezcan SOLMAZ-DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mehmet Arslan, yaşamını yitirdi.
Olay dün, Kaynaşlı Dipsizgöl köyünde meydana geldi. Traktörü ile tarlasına çalışmaya giden Mehmet Arslan'ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Çevrede arama yapan ekipler ormanlık alanda devrilen traktör gördü. Traktörün altında kalan Mehmet Arslan itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılırken yaşamını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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