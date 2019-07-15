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Traktörünün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Fiyaz Şimşek (59) yaşamını yitirirken, oğlu Muhtalip Şimşek (38) ise yaralandı.

Traktörünün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralı

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Fiyaz Şimşek (59) yaşamını yitirirken, oğlu Muhtalip Şimşek (38) ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Gözköy köyünde meydana geldi. Çiftçi Fiyaz Şimşek, oğlu Muhtalip Şimşek ile birlikte köy yakınındaki tarlaya çalışmaya gitti. Tarlada buğday destesi yapan Fiyaz Şimşek yönetimindeki 58 SD 155 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle hızlanmaya başladı. Fiyaz Şimşek ve oğlu Muhtalip traktörün üzerinden savruldu. Traktör, yere düşen Fiyaz Şimşek'in üzerinden geçip, samanlığa girerek durdu. Olayı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fiyaz Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Muhtalip Şimşek ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra hayati tehlikesinin olması nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Fiyaz Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktörünün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralıTraktörünün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralı

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