HABER

Traktörüyle dereye yuvarlanan adam boğularak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinin Hoşoba köyünde traktör römorkuna sardığı saman balyalarının üzerinde bulunan Süleyman Çetinkol, traktörün dereye yuvarlanmasıyla boğularak hayatını kaybetti.Olay, dün gece Hoşoba köyünde meydana geldi.

Traktörüyle dereye yuvarlanan adam boğularak öldü

Çanakkale’nin Biga ilçesinin Hoşoba köyünde traktör römorkuna sardığı saman balyalarının üzerinde bulunan Süleyman Çetinkol, traktörün dereye yuvarlanmasıyla boğularak hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Hoşoba köyünde meydana geldi. Tarladan saman balyası saran 51 yaşındaki Süleyman Çetinkol, yüklediği balyaların üzerine oturarak traktörle köye gitmek üzere olduğu sırada 17 SP 828 plakalı traktör dere yatağına devrildi. Dereye düşen talihsiz adamın üzerine saman balyaları yuvarlandı. Tonlarca saman balyasının altında kalan Çetinkol, sıkıştığı yerden kurtulamayarak derede boğularak öldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstüAvanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
Şüpheli araçta 181 adet tarihi eser ele geçirildiŞüpheli araçta 181 adet tarihi eser ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.