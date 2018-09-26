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Traktörüyle düştüğü çukurda 2 gün mahsur kalan çiftçi: Hiç korkmadım

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

BOLU'da, traktörüyle düştüğü tarladaki 5 metrelik çukurdan 2 gün sonra yaralı kurtarılan Yusuf Öznur (65), "Hiç korkmadım.

Traktörüyle düştüğü çukurda 2 gün mahsur kalan çiftçi: Hiç korkmadım

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, traktörüyle düştüğü tarladaki 5 metrelik çukurdan 2 gün sonra yaralı kurtarılan Yusuf Öznur (65), "Hiç korkmadım. Sigara içtim, bekledim. Sağlığım şu anda iyi" dedi.
​Merkeze bağlı Afşar köyünde yaşayan Yusuf Öznur, pazar günü Kırha köyündeki akrabasını ziyaret ettikten sonra gece saatlerinde 14 BE 683 plakalı traktörüyle eve dönmek için yola çıktı. Yusuf Öznur'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara köylüler ve Yusuf Öznur'un yakınları da katıldı.
Dün de devam eden arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı köyü yakınında, boş bir arazide açılan 5 metre derinliğindeki çukurda Yusuf Öznur'un traktörünü buldu. İki arkadaş Yusuf Öznur'un da traktörün altında sıkıştığını fark etti. İki arkadaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve AFAD ekipleri, Yusuf Öznur'u 2 gün boyunca mahsur kaldığı çukurdan yaralı kurtardı. Öznur, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren Yusuf Öznur, "Hiç korkmadım. Sigara içtim, bekledim. Sağlığım şu anda iyi. Sesimi duymaları için seslendim. Bağırdım, kimse duymadı" dedi.
'ÇUKURUN DEFİNE İÇİN KAZILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Yusuf Öznur'un oğlu Mustafa Öznur çukurun defineciler tarafından kazıldığını düşündüklerini ifade ederek, "Asfalttan gelirken tarla yoluna girmiş. Akşam karanlığında çukuru görmemiş. Traktörle çukura düşmüş. Niye kazıldığını bilmiyoruz. 2 gün boyunca orada durup, sigara içip beklemiş. Başka bir şey yapmamış. Su, ekmek falan hiçbir şey yok. Allah'tan traktörü tutuşmamış. Biz bulamayınca traktörü, kaçırılma olayı falan diye düşündük. Hiç aklımızdan geçmedi, göremedik. Toprak kazılmış, üzeri de otlanmış fark edilmiyordu. Traktör izi takip edilerek bulundu. Çukurun define için kazıldığını düşünüyoruz. Herhalde define için kazılmış. Tarlanın ortasına çukur niye kazılsın? Güvenlik şeridi yoktu. Kazmışlar, bırakmışlar. Babamın durumu şu anda iyi müşahede altında tutuluyor" diye konuştu.

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Traktörüyle düştüğü çukurda 2 gün mahsur kalan çiftçi: Hiç korkmadımTraktörüyle düştüğü çukurda 2 gün mahsur kalan çiftçi: Hiç korkmadımTraktörüyle düştüğü çukurda 2 gün mahsur kalan çiftçi: Hiç korkmadımTraktörüyle düştüğü çukurda 2 gün mahsur kalan çiftçi: Hiç korkmadım

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