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Traktörüyle uçtuğu derede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 18:27 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde ailesinin 2 gündür kendisinden haber alamadığı Taner Kara (56),  dereye devrilen traktörünün altında ölü bulundu.

Traktörüyle uçtuğu derede ölü bulundu

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde ailesinin 2 gündür kendisinden haber alamadığı Taner Kara (56), dereye devrilen traktörünün altında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yukarı Koyunlu köyündeki evinden traktörle önceki gün akşam saatlerinde çıkan Taner Kara'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri Kaya'yı bulmak için bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Kara'nın en son ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonundan traktörüne yakıt aldığı tespit etti. Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi ve vatandaşların da eşlik ettiği aramalar sonucunda, içerisinde Kara'nın da yer aldığı traktör dere içerisinde bulundu. 112 Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Taner Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şavşat Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşta başlatıldı.

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