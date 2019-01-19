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Trakya Birlik 2017-2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

Trakya Birlik 2017-2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik 2017-2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin yönetim kurulu seçimleri yapıldı.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki toplantıda, açılış konuşmaları ve gündem maddeleri görüşülmesinin ardından birliğin yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

Beyaz ve sarı listenin yarıştığı seçimlerde 333 birlik temsilcisi delege oy kullandı. Beyaz liste, 216 oy alarak seçimleri kazandı.

Seçimlere göre, S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği asıl Yönetim Kurulu Emre Yılmaz, Şafak Kırbiç, Hilmi Kahraman, Ahmet Akgün, Hüseyin Kocabıyık ve Remzi Kobak'tan oluştu.

Beyaz liste yedek yönetim kurulu üyeleri arasında ise Erkan Şener, İsmail Sancakçavuşu, İsmail Aktaş, Salih Köse, Muzaffer Borucu ve Hakkı Çetin yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Trakya Birlik Yağlı Tohumlar

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