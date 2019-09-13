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Trakya Birlik 280 bin ton ürün aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: - "Trakya Birlik bugüne kadar 280 bin ton seviyesinde ürün alımını gerçekleştirmiştir" - "Yerli üretim yurt içinde tüketilmeden hiçbir şekilde ithalat yapılmamalıdır"

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, bugüne kadar 280 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akgün, yazılı açıklamasında, yağlık ayçiçeğinin ana üretim bölgesi Trakya'da güzel bir sezon geçirildiğini belirtti.

Ayçiçeği alım fiyatının ağustosta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından standart ürün için ton başına 2 bin 500 lira olarak açıklandığını anımsatan Akgün, şunları kaydetti:

"Birliğimiz rekolte beyannamesi vererek ürün teslim taahhüdünde bulunan ortaklarından Sayın Bakanımızca açıklanan baz fiyata yağ oranlarına göre ilave prim vererek alımlarını sürdürmektedir. Trakya Birlik bugüne kadar 280 bin ton seviyesinde ürün alımı gerçekleştirmiştir. Mevcut piyasa koşullarına ve hasadı gerçekleştirilmemiş ürün miktarına baktığımızda Trakya Birlik'in 320-330 bin ton seviyesinde ürün alacağını söyleyebiliriz. Bu Türkiye rekoltesinin yüzde 20'sini aşan bir orandır."

Akgün, piyasada şu an için oluşan 2 bin 300 lira ve daha altındaki fiyatların Trakya Birlik'in rekabet gücüne zarar verdiğini ileri sürdü.

-"Destek bekliyoruz"

Yağlık ayçiçeği piyasasında yaşanan olumsuz fiyatlama hareketleri konusunda hükümetten destek beklediklerini ifade eden Akgün, şöyle devam etti:

"Daha önce talep ettiğimiz üzere yetersiz kalan gümrük vergisi oranlarının gözetim fiyatı yoluyla desteklenmesi ve ithalatın en erken nisan sonuna kadar engellenmesi bu işin yükünü çeken ve pek çok maliyetine katlanan Birliğimiz ve diğer tarımsal örgütler ile stok taşıyan sanayicilerimizin sonraki sezonlarda da bu hizmetlerini sürdürebilme noktasında destekleyici olacaktır.

Yağlık ayçiçeği üretimini bir yerlere taşımak istiyorsak, ithalata cari açığa müspet katkı yapmak istiyorsak Birliklerin moralinin yüksek tutulması, finansman ihtiyaçları konusunda desteklenmesi ülkenin ve ülke tarımının hayrına olacaktır. Bu konularda hükümetimizden ilgili bakanlıklarımızdan destek bekliyoruz. Bu çerçevede ilk adım olarak en kısa sürede ithalde uygulanan gözetim fiyatının gereken seviyelere yükseltilmesi, şu an piyasalarda oluşan olumsuz havayı dağıtarak çiftçinin ve kurumların mağduriyetlerini bir nebze olsun giderecektir."

Akgün, ithalat konusunda da "Yerli üretim yurt içinde tüketilmeden hiçbir şekilde ithalat yapılmamalıdır bu gerçekleşmediği müddetçe bizim çiftçimizi daha fazla üretmeye teşvik etmemiz ve dolayısıyla ülke ihtiyacını karşılayacak üretim seviyelerine ulaşmamız mümkün olamaz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği Edirne Trakya

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