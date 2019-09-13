Trakya Birlik 280 bin ton ürün aldı

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, bugüne kadar 280 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akgün, yazılı açıklamasında, yağlık ayçiçeğinin ana üretim bölgesi Trakya'da güzel bir sezon geçirildiğini belirtti.

Ayçiçeği alım fiyatının ağustosta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından standart ürün için ton başına 2 bin 500 lira olarak açıklandığını anımsatan Akgün, şunları kaydetti:

"Birliğimiz rekolte beyannamesi vererek ürün teslim taahhüdünde bulunan ortaklarından Sayın Bakanımızca açıklanan baz fiyata yağ oranlarına göre ilave prim vererek alımlarını sürdürmektedir. Trakya Birlik bugüne kadar 280 bin ton seviyesinde ürün alımı gerçekleştirmiştir. Mevcut piyasa koşullarına ve hasadı gerçekleştirilmemiş ürün miktarına baktığımızda Trakya Birlik'in 320-330 bin ton seviyesinde ürün alacağını söyleyebiliriz. Bu Türkiye rekoltesinin yüzde 20'sini aşan bir orandır."

Akgün, piyasada şu an için oluşan 2 bin 300 lira ve daha altındaki fiyatların Trakya Birlik'in rekabet gücüne zarar verdiğini ileri sürdü.