HABER

Trakya Birlik karlı bir yıl geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen: - "Trakya Birlik, tarihinin en yüksek karlılık rakamına erişti. Başarılı bir iş yılına imza atmış olmanın ve uzun yıllardan sonra ilk defa ortaklarına kar payı dağıtıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşayarak huzurlarınızdan ayrılıyorum" - "2017-2018 iş yılını çalışmalarımız neticesinde 65 milyon 102 bin 377 lira karla kapatmış bulunuyoruz"

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, birliğin 2017-2018 iş yılını karlı geçirdiğini bildirdi.

Trakya Birlik 2017-2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Sezen, burada yaptığı konuşmada, 2003'te başladığı görevine veda ettiğini söyledi.

Görevini teslim edeceği iş yılında Trakya Birlik'in tarihinin en yüksek karlılık rakamına eriştiğini belirten Sezen, "Başarılı bir iş yılına imza atmış olmanın ve uzun yıllardan sonra ilk defa ortaklarına kar payı dağıtıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşayarak huzurlarınızdan ayrılıyorum." dedi.

Trakya Birlik'in bu yıl da altın sayfalara bir yenisini eklediğini aktaran Sezen, şöyle devam etti:

"2017-2018 iş yılını çalışmalarımız neticesinde 65 milyon 102 bin 377 lira karla kapatmış bulunuyoruz. Bu karın 36 milyon 344 bin 340 lirasını ortak içi işlemlerden gerçekleşmek suretiyle bu alanda da tarihimizin en yüksek karlılık rakamına ulaşılarak ortaklarımıza dağıtılacak risturn (kazanç payı) rakamının daha anlamlı hale gelmesi sağlanmıştır.

Çalışma raporlarının müzakeresinde de belirtileceği üzere 2017-2018 iş yılı ortak içi faaliyetlerimizden elde ettiğimiz karın mevzuatımız çerçevesinde 13 milyon 466 bin 666 lirası, kooperatiflerimizin birliğimizle gerçekleştirdiği ortak içi işlemler oranında dağıtımı yapılacak olup kooperatiflerimizin hesabına düşen tutarların tamamı da kooperatiflerimiz vasıtasıyla şubat ayının ilk yarısında ortaklarımıza alın terlerinin karşılığı olarak takdim edilecektir."

- "Türkiye'nin en önemli tesisleri haline getirdik"

Sezen, görev yaptığı 16 yıl boyunca birliğin fabrikalarında yaklaşık 27 milyon avro, bugünkü değerle 175 milyon lira yatırım yapılarak fiziki altyapının güçlendirildiğini belirterek, "Kapasitelerini mevcut altyapılarıyla uyumlu olarak olabildiğince yükselterek Türkiye'nin en önemli tesisleri haline getirdik. Bugün 2005 yılına kadar 160 bin ton olan kırma kapasitemizi ortalama 300 bin tona, 45-50 bin ton olan rafine kapasitemizi ise gerçekleştirdiğimiz bir dizi yatırımla 3 katından fazla artırarak 165 bin tona yükselttik. Tüm bu yatırımlarımız kadar ve belki de daha da önemlisi, doğru pazarlama satış politikaları ve idari yapılanmayla 48 bin ton seviyesinde teslim aldığımız rafine yağ satışlarımızı şu an yıllık 150 bin tonun üzerinde bir seviyeye taşıyarak ortaklarımızdan aldığımız ürünün tamamını işler ve mamul halinde satar hale getirdik." diye konuştu.

Sezen, son 15 yılda kooperatiflerin fiziki ve hizmet altyapılarını güçlendirmek adına 20 milyonu sabit kıymet 30 milyonu araç, ekipman ve donanım olmak üzere 50 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yatırımların yaklaşık değerinin 75 milyonun üzerinde olduğununu dile getiren Sezen, "Ürün alımlarında yağ oranına göre fiyatlama modeline geçmemiz bir devrimdir. Bu sayede hem ortaklarımızın cebine giren ürün bedelini daha yukarılara çekmeyi sağlamış olduk hem de ülkemiz için stratejik öneme sahip bitkisel yağ üretiminde dönüm başına elde edilen yağ miktarını arttırarak ülke ekonomisine ithalat rakamlarının azaltılması yoluyla büyük bir katkı sağladık." dedi.

Sezen, yaklaşık 250 milyon lira tutarında olan sanayi ve kooperatifçilik yatırımlarını Birliğin ticari döngüsü içerisinde hiçbir yabancı kaynak kullanılmadan tamamen kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

- "Türkiye kendi kendine yetecek ayçiçeğini üretecektir"

Sezen, Trakya Birlik'in başta üretici ortakları olmak üzere tüm ayçiçeği üreticisinin ekonomik menfaatlerinin korunması ve ülke üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması yolunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bu yılki sezonun bereketli geçmesini dileyen Sezen, "Tarım Bakanlığımız 2019 yılı için 5 kuruş olan buğday pirimin 10 kuruşa çıkartmıştı. Bunu ayçiçeği üreticilerinin talebi olarak 40 kuruş olan pirim desteğini de 80 kuruşa çıkartılmasını ve bu ülkede yağlı tohumların daha çok ekilerek yağ açığının bu şekilde kapatılmasını talep ediyorum. Eğer 40 kuruştan 80 kuruşa çıkartılırsa ayçiçeğindeki pirim, Türkiye kendi kendine yetecek ayçiçeğini üretecektir." değerlendirmesini yaptı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Trakya Birlik'in ve çiftçilerin daha da güçlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun da Trakya Birlik'in 48 kooperatifi, 36 bin 346 ortağı ve 333 birlik temsilcisiyle ülkenin en güzide kuruluşlarından olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Rafet Sezen'e hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Bu arada olağan genel kurula girmek isteyen bazı üyeler ve güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma polis ekiplerince yatıştırıldı.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Edirne kent merkezinde 'Bocuk gecesi' etkinliği Edirne kent merkezinde 'Bocuk gecesi' etkinliği 
Radyo Tiyatrosu 80 Günde Dünya Gezisi'yle ilk defa sahnedeRadyo Tiyatrosu 80 Günde Dünya Gezisi'yle ilk defa sahnede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayçiçek Olağan Genel Kurul Rafet Sezen Trakya Birlik

En Çok Okunan Haberler

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye kötü haber

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.