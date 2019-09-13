"Trakya büyük coğrafyaların, kültür coğrafyalarının temas noktası"

"Trakya gerçekten büyük coğrafyaların, kültür coğrafyalarının temas noktasıdır, birbiriyle kaynaştığı bir nokta. Trakya dediğimiz bölge, kültür tarihini anlamamız için son derece kritik bölgedir. Bunu anlamak için Aşağıpınar bir örnektir. Bulgaristan tarafında da bizim aradığımız döneme ait son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Milyonlu yıllara dayanan bir geçmişi var insanların. Bu bölgede insanlığın geçmişinin, 1 milyon 600 bin yıldan geçtiğini biliyoruz."

Trakya'ya gelen ilk çiftçileri ve yaşamın izini sürdürdüklerini anlatan Özdoğan, şöyle devam etti:

Kentte 28 yıldır devam eden Aşağıpınar arkeolojik kazısının başkanlığını yapan Prof. Dr. Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, bilim insanları olarak geçmişe ait "ölü bilgi"yi ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Kameno Belediyesince yürütülen, "Yaşayan Tarihi Kentler-Aşağıpınar ve Rusokastro" projesinin tanıtım toplantısı, kentteki bir otelin konferans salonunda yapıldı.

Avrupa'nın ilk uygarlık çekirdeğinin Aşağıpınar'da atıldığını vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu açıdan Trakya belki Anadolu uygarlıklarının taşrası gibi görünür ama Avrupa uygarlığının çekirdeğidir. Buradan İngiltere'ye, İskandinavya'ya kadar giden tarım kültürü, çiftçilik kültürü, yerleşik yaşam kültürü Trakya'da oluşuyor. Sadece buradaki değil, Bulgaristan'da da meslektaşlarımızın yaptığı çok sayıdaki kazıyla da biliyoruz. Bu ortak çalışmada Avrupa uygarlığının temellerinin nasıl geliştiğini burada görüyoruz. Birçok ayrıntıyı Aşağıpınar'da öğrenebildik. Anadolu'dan bu bölgeye gelen mimari bilgide, Anadolu'dan bu bölgeye dörtgen, kerpiç ve taş mimari ile geliyorlar. Bu bölgeye uygun ahşap mimariye nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Bundan sonra bütün Avrupa'ya giden mimari ahşaptır."

- "Bu uygarlıklar hepimizin ortak mirasıdır"

Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir ise insanlık kültürü ve medeniyetinin yücelmesi açısından bu tür çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Bilim dünyasınca tarımın 14 bin yıldan bu yana yapıldığının bilindiğini aktaran Demir, Anadolu'da ise 30'a yakın uygarlığın yaşadığını aktardı.