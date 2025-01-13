Trakya'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı! Uzmanlardan uyarı geldi: İstanbul'a kar geliyor!

Bir süredir yurt genelinde etkili olan yüksek basınç sebebiyle ılık ve puslu bir hava yaşanıyordu. Fakat birkaç gün önce Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı hava sonrası kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Özellikle Trakya bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Megakent İstanbul'da ise birkaç gündür oldukça soğuk bir hava var. Birçok kişinin merakla beklediği İstanbul'da kar hadisesi de artık çok yakın!

TRAKYA'DA KARTPOSTALLIK KAR MANZARALARI

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Edirne'de dün etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor, kent merkezinde ise kar etkisini yitirdi. İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışının hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kırklareli'nde ise dün başlayan kar yağışı kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor. Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi. Kar yağışı, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının çarşamba gününe dek süreceği tahmin ediliyor.

Tekirdağ'da yüksek yerlerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre, Trakya bölgesindeki hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü ve kar yağışının yarın da aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

Soğuk hava dalgası ve kar yağışının ilerleyen saatlerde Trakya genelinde etkisini artırarak, İstanbul’a ilerlemesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini kaydetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, ulaşımda akmaların yaşanabileceğini belirtilerek, "Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifaadeleri kullanıldı.

BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır