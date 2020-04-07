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Trakya’da karantinaya alınan ilk köy... Giriş-çıkışlar kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin koronavirüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.

Kırklareli Valiliği’nin dün akşam yaptığı duyuruyla birlikte, 2 kişinin koronavirüs pozitif çıkması ve köydeki insanlarla temasa geçmesi sonucu Kurudere köyü 16.00 itibariyle karantina altına alındı. Karar doğrultusunda köyün tüm giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılarak kontrol altına alındı. Trakya’nın ilk karantina altına alınan köyünden çıkış sadece tarımsal faaliyet amacıyla köy muhtarlığından alınan izin belgesiyle yapılabiliyor.

BELEDİYE MASKE VE ELDİVEN DAĞITTI

Öte yandan, karantina kararının çıkmasının ardından Pınarhisar Belediyesi ekipleri köye gelerek dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler daha sonra köy sakinlerine maske ve eldiven dağıttı. Tüm bunların yanı sıra Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre köyde koronavirüs hastası 2 kişinin tespit edildiği ve bu kişilerin köy halkıyla temas ettiğinin anlaşılması sonucu karantina kararı alındığı ve karantinanın 14 gün süreceği belirtildi. Karantinanın uzatılıp uzatılmamasına 14 gün sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda karar verilecek.

(İHA)

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