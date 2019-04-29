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Trakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kuruculuğunu Ankara Keçiören Mehmet Örücü İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Ahsen Doğanay ve Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Deniz Tekiner’in yaptığı “Gezelim Görelim Öğrenelim” başlıklı e-twinning projesi farklı bölgelerden öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla noktalandı.Edirne ile başlayan kültürel öğrenme etkinlikleri İstanbul, Nevşehir ve Ankara ile devam etti.

Trakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’de

Kuruculuğunu Ankara Keçiören Mehmet Örücü İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Ahsen Doğanay ve Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Deniz Tekiner’in yaptığı “Gezelim Görelim Öğrenelim” başlıklı e-twinning projesi farklı bölgelerden öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla noktalandı.
Edirne ile başlayan kültürel öğrenme etkinlikleri İstanbul, Nevşehir ve Ankara ile devam etti. Hafta sonu dinlemeyen öğrenme etkinliklerine bir anı defteri imzasını attı. Etkinliklere katılan öğrencilerin kaleminden bir gezi defteri oluşturuldu. Öğretmelerin öz güven gelişimi kazandırmak, farklı kültürlere olan ön yargıyı ortadan kaldırmak, farklı yörelerin kültürel özelliklerini yerinde izlemek, sosyalleşmek, ülkemizin her köşesinin birer kültürel miras olduğuna vurgu çekmek adına yapılan etkinliklerde öğrenci basamağında olumlu dönüşler alındı. Öğrenmenin sınıf dışı etkinlikler ile kalıcı hale geldiği gözlemlendi.

Trakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’de

Trakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’de

Trakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’de

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