Trakya için sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava yarın az bulutlu ve açık olacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne çevresinde yağışın kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın bu akşam genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli, yarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

