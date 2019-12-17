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Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Uyarı Merkezince yapılan uyarıda 3 gün boyunca Trakya bölgesinde yoğun sis görüleceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Uyarı Merkezince yapılan uyarıda Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara Bölgesinde yoğun olarak sis olacağı konusunda bir uyarı metni yayımladı.
Yapılan uyarıda, “Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) boyunca Trakya ve Marmara’nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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