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Trakya Müzik Festivali başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinin Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde, yarın Trakya Müzik Festivali başlayacak.

Trakya Müzik Festivali başlıyor

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinin Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde, yarın Trakya Müzik Festivali başlayacak. Festival, 4 Ağustos'a kadar sürecek.
Trakya Müzik Festivali, Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinde, bu yıl 1- 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Festivalde Teoman, Hayko Cepkin, Şebnem Ferah, Edip Akbayram, Moğollar, Manga ve Norm Ender sahne alacak. Türkiye'de sevilen sanatçılar ile müzik gruplarının dinleyicilerle buluşacağı festivalde, müziğin ve dansın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile çekilişler de olacak. Festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara dağıtılacak.

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Trakya Müzik Festivali başlıyorTrakya Müzik Festivali başlıyorTrakya Müzik Festivali başlıyorTrakya Müzik Festivali başlıyor

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