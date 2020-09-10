HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trakya'nın ilk balmumu heykel müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da var

Trakya'nın ilk balmumu heykel müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da var

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Çorlu'da ilk kez açılan balmumu heykel müzesi ilgiyle karşılandı. Çorlu Belediyesi tarafından açılan müze Trakya’nın ilk, Türkiye’nin ise üçüncü balmumu heykel müzesi oldu. Müzede Türkiye'nin cumhurbaşkanlarından, siyasetçilerine, devlet adamlarından sanatçılarına, yerli ve yabancı pek çok tanınmış yüze yer veriliyor.

Trakya'nın ilk balmumu heykel müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da var

Çorlu’nun ilk sanat müzesi Trakya bölgesinin de ilk balmumu heykeller müzesi olan Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.

Çorlu Belediyesi Tarihi Hizmet Binasında yer alan müzenin açılış töreni müze bahçesinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan ve konuşmasına ideal kent tanımıyla başlayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Bir kente değer katan en önemli unsurlar o şehirde yaşayanlar, çalışan ve ticaret yapanlardır. Çorlu’muz güzel ülkemizin dört bir yanından göç alan aktif ve dinamik nüfusuyla kendini ispatlamaya çalışan çok değerli bir şehir. Yerel yöneticiler olarak bu değeri artırmamızın yolu ziyaret edenlerin, eğitim görmek için gelenlerin ve bilgiyi burada arayanların sayısını çoğaltma mücadelemizden geçiyor” dedi.

AW110865_13

“KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Sarıkurt, "İşte tam da bu anlayışa uygun olarak 2017 yılının aralık ayında Çorlu’muzun sanayi özelliğinin yanında kültürel kimliğini de ön plana çıkarmak ve bölgede önemli bir konum kazanmasını sağlamak amacıyla Çorlu Belediyesi Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan Raporunu hazırladık. Bu plan doğrultusunda kültür ve sanat alanında pek çok yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

AW110865_14

Müzenin Çorlu’ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Sarıkurt, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz kültür yatırımımızın kentimizin ekonomik hayatına da olumlu katkı yapacağına inanıyorum” dedi.

AW110865_08

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve protokol üyelerinin konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek müze ziyarete açıldı.

AW110865_04

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN HEYKELİ DE MÜZEDE

Bir bölümü siyasetçilere, devlet adamlarına ve Cumhurbaşkanlarına ayrılan müzede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere eski ve yeni tüm Cumhurbaşkanlarının, eski başbakanların ve siyasi parti genel başkanlarının balmumu heykelleri yer alıyor.

AW110865_06

Müze bahçesinde düzenlenen törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum ve kuruluş birim amirleri, yerel basın temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AW110865_02

AW110865_01

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Pandemide tatil planları nasıl olmalı?Pandemide tatil planları nasıl olmalı?
Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korona'ya rağmen sonbaharda keyifli bir tatil mümkün!
Pandemide tatil planları nasıl olmalı?
Su tulumbası hırsızlarına ilginç not! 'Yeter ki çalma'
Hırsızlara ilginç not! 'Yeter ki çalma'
'Yok artık' dedirtti! Maske yerine peçete kullanan kişi denetimde yakalandı
'Yok artık' dedirten olay! Maske yerine bakın ne kullandı
'Pes' dedirten manzara! Tam 3 katı fazla yolcu çıktı
'Pes' dedirten manzara! Tam 3 katı fazla yolcu çıktı
Annesini pompalı tüfekle öldürdü, sese gelen komşularıyla dalga geçti
Kan donduran olay! Annesini pompalı tüfekle öldürdü...
Motorlu saldırgan şoföre kızının gözleri önünde saldırdı!
Motorlu saldırgan şoku! Şoföre kızının gözleri önünde...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.