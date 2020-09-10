Trakya'nın ilk balmumu heykel müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da var

Çorlu’nun ilk sanat müzesi Trakya bölgesinin de ilk balmumu heykeller müzesi olan Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.

Çorlu Belediyesi Tarihi Hizmet Binasında yer alan müzenin açılış töreni müze bahçesinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan ve konuşmasına ideal kent tanımıyla başlayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Bir kente değer katan en önemli unsurlar o şehirde yaşayanlar, çalışan ve ticaret yapanlardır. Çorlu’muz güzel ülkemizin dört bir yanından göç alan aktif ve dinamik nüfusuyla kendini ispatlamaya çalışan çok değerli bir şehir. Yerel yöneticiler olarak bu değeri artırmamızın yolu ziyaret edenlerin, eğitim görmek için gelenlerin ve bilgiyi burada arayanların sayısını çoğaltma mücadelemizden geçiyor” dedi.

“KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Sarıkurt, "İşte tam da bu anlayışa uygun olarak 2017 yılının aralık ayında Çorlu’muzun sanayi özelliğinin yanında kültürel kimliğini de ön plana çıkarmak ve bölgede önemli bir konum kazanmasını sağlamak amacıyla Çorlu Belediyesi Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan Raporunu hazırladık. Bu plan doğrultusunda kültür ve sanat alanında pek çok yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.