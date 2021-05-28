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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

28.05.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

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KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 31 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya riayet ettiği gözlendi.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe bürünürken İstasyon Caddesi'nde ise bazı kişilerin yürüyüş yaptığı görüldü.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

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