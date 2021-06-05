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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

05.06.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 7 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların büyük bir bölümü evlerine gitti.

Kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya riayet ettiği gözlendi.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe bürünürken İstasyon Caddesi'nde ise yoğunluğun devam ettiği görüldü.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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