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  4. Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi

Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü, öğrenci ve öğretim üyeleriyle el ele vererek Kasım ayında Arnavutluk’ta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden zarar görenlere yardım amaçlı kermes düzenledi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü, öğrenci ve öğretim üyeleriyle el ele vererek Kasım ayında Arnavutluk’ta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden zarar görenlere yardım amaçlı kermes düzenledi.
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen kermeste, öğrenci ve öğretim üyelerinin hazırladıkları yiyecekler vatandaşların beğenisine sunuldu. Gelirinin tamamının Arnavutluk’ta meydana gelen 6,3’lük depremde zarar gören ailelerin yardımına gideceği kermesi ziyaret eden TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, depremden etkilenen iki Arnavut öğrencinin de üniversitede öğrenim gördüğünü hatırlatarak, "Gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Küçük de olsa bir katkı vermek istiyoruz. Bu bir gönül bağıdır. Kalbimizin onlarla attığını göstermek istiyoruz" dedi.
Kermesten kendisi de alışveriş yaparak destek veren Prof. Dr. Tabakoğlu, "Biz bu acıya duyarsız kalamazdık. Üniversitemizde öğrenim gören 131 Arnavut öğrencimiz var. Bunlar bizim evlatlarımız. Bu evlatlarımızdan ikisinin depremden etkilendiğini öğrendik. Hem onlara, hem de Arnavut kardeşlerimize bir katkı için bir yardım kampanyası başlattık. Kış mevsimindeyiz ve Türkiye'de olduğu gibi Balkanlar'da da kar ve fırtına var. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Orada çadırda yaşayanlar var. Onlara yardım için buradayız. Gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Küçük de olsa bir katkı vermek istiyoruz. Bu bir gönül bağıdır. Kalbimizin onlarla attığını göstermek istiyoruz" dedi.
Öte yandan Tabakoğlu, 16 Ocak Perşembe günü saat 19.30’da, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası’nın, Balkan Kongre Merkezi’nde yardım amaçlı bir konser vereceğini belirtti.

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