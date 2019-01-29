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Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden 'bulaşıcı hastalık' açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bulunan Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde 13 yaşında bir çocuğun ölümünün ardından sosyal medya üzerinden yayılan, hastanede başka kişilere hastalık bulaştığı iddiası hastane yönetimi tarafından yalanlandı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bulunan Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde 13 yaşında bir çocuğun ölümünün ardından sosyal medya üzerinden yayılan, hastanede başka kişilere hastalık bulaştığı iddiası hastane yönetimi tarafından yalanlandı.
Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ortamında paylaşılan ses kaydı nedeniyle, hasta yakınlarının sıkça endişeyle sorduğu sorular üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"20.01.2019 tarihinde, saat 01.40'ta, Keşan Devlet Hastanesi'nden lösemi (kan kanseri) / lenfoma (lenf bezi kanseri) ön tanılarıyla sevk edilen 13 yaşındaki erkek hasta, tetkikleri yapılırken aniden kötüleşmiş, kalp ve solunumun durması nedeniyle hızla canlandırma uygulanmaya başlanmış ve hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Hastaya müdahale öncesi ve sırasında gelişen döküntüler nedeniyle, hastada meningokoksemi ihtimali değerlendirilerek tüm tetkikler alınmış ve gerekli tedavi verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimi yapılmış olan hastadan alınan sıvı örneği inceleme için gönderilmiş ve hastada Nesisseria Menengitis saptanmıştır. Tip analizi halen devam etmektedir. Hasta ile ilgili olarak bilimin işaret ettiği gerekli tüm önlemler alınmıştır. Ses kaydında bahsedildiği gibi steteskop ile hastalığın bulaşması ve o sırada hastanede bulunan diğer çocuklar için bir risk söz konusu değildir. Hal böyleyken, asılsız iddialara sahip bir ses kaydı paylaşarak, üniversite hastanemizde gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyip halkımızı panik ve endişeye sürükleyen, hastane ekibimizin moral ve motivasyonunu bozan kişi hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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