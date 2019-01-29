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Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden 'bulaşıcı hastalık' açıklaması (2)

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 08:35 | Son Güncelleme

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: HALKIMIZI PANİĞE SEVK EDECEK BİR SALGIN BULUNMAMAKTADIR Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde 13 yaşında bir çocuğun ölümünün ardından sosyal medya üzerinden yayılan, hastanede başka kişilere hastalık bulaştığı iddiası üzerine Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan yaptığı açıklamada bir salgının bulunmadığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden 'bulaşıcı hastalık' açıklaması (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: HALKIMIZI PANİĞE SEVK EDECEK BİR SALGIN BULUNMAMAKTADIR
Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde 13 yaşında bir çocuğun ölümünün ardından sosyal medya üzerinden yayılan, hastanede başka kişilere hastalık bulaştığı iddiası üzerine Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan yaptığı açıklamada bir salgının bulunmadığını söyledi. Kalkan, yazılı açıklamasında şöyle dedi:
"Edirne kamuoyunu da meşgul eden ve sosyal medyada da bilinçsizce dolaştırılan bir ses kaydı var. Bununla ilgili üniversitemiz bir basın açıklaması bildirisi yayınladı. Kısa öz bir metin idi bu metin. Gene bu rahatsızlık da mevsimsel bir rahatsızlık olup, dönem dönem değişik şehirlerimizde, ülkemizde, dünyada ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Dolayısıyla bununla ilgili halkımızı paniğe sevk edecek bir salgın durumu asla bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğümüz başta sayın valimizin de yakın takibiyle bu konuyu hassasiyetle nabzını tutmakta ve takibini yapmaktadır. Konuyla ilgili Malkara'dan bize intikal eden, Keşan üzerinden üniversite hastanemize gelen bir hastamız oldu. Bu hastamızın kaybıyla sonuçlanan vakanın devamında biz her zaman ne yaptıysak aynısını yaptık. Yani bunu taşıyan birinci derecede pirimer temasta olan ambulans görevlilerimiz, hastanelerde geçtiği acil çalışanlarımız, temas eden bütün insanlarımız ve öğrenci kardeşimizin okuduğu okuldaki bütün şeyler varıncaya kadar, öğrenci arkadaşları varıncaya kadar Tekirdağ Bulaşıcı Hastalıklar Birimimizle de bizim Edirne Bulaşıcı Hastalıklar Birimimiz sürekli temas halinde olarak bütün profilaptik koruyucu çalışmaları yapmış durumundadırlar. O ses kaydında geçtiği üzere, orada ifade edildiği üzere herhangi bir bilginin toplumumuzu ilgilendiren bir bilginin asla halkımızdan gizlenmesi söz konusu değildir. Tam anlamıyla bulaşıcı hastalıklar birimimiz bizim her hekim arkadaşımız her sağlıkçımız bilir ki paylaşılması zorunlu hastalıklar sınıfında bulunan bütün bulaştırıcı hastalıklar anında bizim bütün birimlerimizce paylaşılır. Gerekli ne çözüm öneriliyorsa o yerine getirilir."
'KESİNLİKLE MEVSİMSEL GRİP'
Hastalığın mevsimsel bir grip olduğunu söylen Kalkan, "Burada kendine vazife çıkaran arkadaşlarımız, silsile yoluyla, hastanemizin, ilgili hastanemizin, üniversite hastanemizin başhekimliğine, rektörlüğüne, il sağlık müdürlüğüne, hatta sayın valimize kadar izlemesi gereken süreçleri izlemiş olsaydı bugün halkımızı paniğe sürükleyecek hiçbir durum olmayacaktı. Kesinlikle ve kesinlikle mevsimsel grip ve gene mevsimsel bulaşıcı hastalıklar sınıfından olan menenjit ile ilgili bizim kontrolümüzün dışında hiçbir durum söz konusu değildir. Bunu bütün samimiyetimle valiliğimiz adına, sağlık il müdürü olarak bakanlığımız adına sizlerle paylaşıyorum" dedi.

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