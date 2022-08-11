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Trakya Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir 2022? Trakya Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

11.08.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi personel alımı başvuru şartları rektörlükten yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite bünyesine 65 sözleşmeli personel alınacak. Çok sayıda vatandaş internette "Trakya Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?", "Trakya Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

Trakya Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir 2022? Trakya Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Trakya Üniversitesi personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacağı ifade edildi. Peki Trakya Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir 2022? Trakya Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B'li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,

3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin belgeler (Sertifikalar ilanın yayın tarihinden önce alınmış olmalıdır. Sonradan alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)

4- Lisans mezunları için; 2020 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 2020 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge

5- Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,

6- Eczacı pozisyonu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve / veya sözlü sınav yoluyla belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır

7- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde Trakya Üniversitesi'nin Personel Daire Başkanlığı sayfasından ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır."

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Trakya Üniversitesi personel alımı için son başvuru tarihi 25 ağustos 2022 Perşembe olarak duyuruldu.

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personel alımı Trakya Üniversitesi
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