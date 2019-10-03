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Trakya Üniversitesi'nde 5 bin kişilik caminin temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesi Kampüsü'nde yapılacak 5 bin kişilik caminin, düzenlenen törenle temeli atıldı.

Trakya Üniversitesi'nde 5 bin kişilik caminin temeli atıldı

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesi Kampüsü'nde yapılacak 5 bin kişilik caminin, düzenlenen törenle temeli atıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, "Üniversite kampüslerinde böyle camilerin inşa edilmesi önemli" dedi.
Kentte 45 bine yakın öğrencisi bulunan Trakya Üniversitesi'nin Balkan Yerleşkesi Kampüsü'ne yapılacak 5 bin kişilik cami için temel atma töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, dekanlar, okul müdürleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende TÜ Rektörü Tabakoğlu, "Üniversitemiz, kütüphanemiz ve öğrencilerimizle günde 50 bin kişinin girip çıktığı bu yere bir camimiz eksikti. Üniversitemizin kalbi hükmündeki bu yere inşallah camimizi de koyarak bu eksikliğimizi tamamlıyoruz" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı da camilere verilen öneme dikkat çekerek, "Geçmişte başlangıçta eğitim, ibadethanelerin içindeydi. Şimdi mabetler, eğitim yuvalarının içinde anlayışıyla üniversitelerimizin kampüslerinde böylesine cami ve mescitler inşa edilmesi, gençler başta olmak üzere orada çalışanların ibadetlerini daha farklı sunmaları bakımından bu camilerin inşa edilmesi önemli aşamadır, diye düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da bizler imkanlarımız dahilinde 5- 6 yıldan bu yana üniversite camilerine ciddi anlamda ödenek ayırdık, katkı sunmaya çalıştık. Pek çok üniversitemizin kampüsünde camilerimiz gerçekten sanat eseri özelliği itibarıyla da öne çıkacak şekilde inşa edildi. Bu noktada bu caminin başından şu ana gelinceye kadar ve bundan sonraki süreçte emeği geçen ve geçecek olan bütün ilgili ve yetkili kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Canalp ise camilerin, kentlerin yaşayan sembolleri olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, butona basarak, caminin temelini attı.

FOTOĞRAFLI

Trakya Üniversitesi'nde 5 bin kişilik caminin temeli atıldıTrakya Üniversitesi'nde 5 bin kişilik caminin temeli atıldıTrakya Üniversitesi'nde 5 bin kişilik caminin temeli atıldıTrakya Üniversitesi'nde 5 bin kişilik caminin temeli atıldı

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