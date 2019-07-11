EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde İngilizce Mimarlık Çift Diploma Programı'na kayıt olacak öğrenciler, 4 senelik eğitimlerinin iki yılını Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesinde tamamlayıp çift diplomayla mezun olacak.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkanlar Vizyonu kapsamında, YÖK denkliğine sahip, ÖSYM kılavuzunda yer alan, Kuzey Makedonya'daki ilk ve tek üniversite Uluslararası Balkan Üniversitesi ile protokol imzalandı.

Protokole göre, 2019-2020 ÖSYM kılavuzunda yer alacak İngilizce Mimarlık Çift Diploma Programı'na kayıt olacak öğrenciler, öğrenimlerinin iki yılını Trakya Üniversitesi, iki yılını ise Üsküp'te kurulu Uluslararası Balkan Üniversitesinde tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programdan mezun olacak öğrencilerin çift diploma alacağını belirtti.

Tabakoğlu, "Mimarlık eğitimiyle başlayan bu süreci yakın zamanda diğer birimlerimizde de yaygınlaştıracağız ve farklı üniversitelerle zenginleştireceğiz. Söz konusu Balkanlar olunca, Trakya Üniversitesi tüm gücü ve imkanlarıyla, atılacak adımlara destek vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

