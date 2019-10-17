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Trakya Üniversitesi'nde kadın akademisyene darp kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

TRAKYA Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sezgin Kondal hakkında, aynı fakültede araştırma görevlisi Jale Aydın Çelik'i dövdüğü gerekçesiyle 1 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gurbet GÖKÇE/EDİRNE, (DHA) - TRAKYA Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sezgin Kondal hakkında, aynı fakültede araştırma görevlisi Jale Aydın Çelik'i dövdüğü gerekçesiyle 1 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Haziran ayında meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 13 Haziran'da, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. Fakültenin yemekhanesinde öğrencileriyle oturan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi Jale Aylin Çelik'in yanına gelen Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Sezgin Kondal, iddiaya göre, "Burada ne oluyor. Olay ne?" diyerek kadının üzerine yürüdü. Bunun üzerine Çelik, "Yürü git, işine bak" dedi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Kondal, Çelik'i iterek, yaşanan kargaşada tekme ve tokat attı. Olay, araya girenler tarafından sonlandırılırken, güçlükle sakinleştirilen Kondal, dışarı çıkarıldı. İkili arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın ardından Jale Aylin Çelik, kendisine saldırıp, şiddet uyguladığı gerekçesiyle Sezgin Kondal hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça Kondal hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından soruşturma başlatılıp, şüpheli olarak ifadesi alındı. Kondal, ifadesinde, Çelik'in kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Çelik ise verdiği ifadede, hakaret etmediğini, Kondal'ın öğrencileriyle otururken kendisine saldırıp, dövdüğünü söyledi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak, Sezgin Kondal hakkında 'kasten yaralama ve hakaret' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı iddianame, Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Kondal'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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