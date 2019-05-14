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Trakya Üniversitesinden keman ve piyano resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Keman & Piyano Resitali, Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde ünlü Solist, Oda Müziği Sanatçısı Sofya Filarmonisi, Baş Kemancısı ve Orkestra Şefi Prof.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Keman & Piyano Resitali, Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde ünlü Solist, Oda Müziği Sanatçısı Sofya Filarmonisi, Baş Kemancısı ve Orkestra Şefi Prof. Angel Stankov ile ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ödüller almış ünlü piyanist Prof. Rostislav Yovchev dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.
Dünyaca ünlü sanatçılar konserde W.A Mozart - Sonata for violin and piano- KV 454 Largo, Allegro-Andante- Allegretto, L.V Beethoven- Sonata for piano and violin op. 30 N. 3 Allegro assai Tempro di minuetto, ma molto moderato e grazioso Allegro vivace, Fr. Kreisler- Liebesleid liebesfreud, Z. Cherkin - Sevdana, P. Sarasate- Romanza Andaluza Introduction and trantella eserlerini sanatseverler ile buluşturdu.

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