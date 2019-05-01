Trakya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Olgay GÜLER- Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, (DHA)- EDİRNE, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Trakya Sendikalar Platformu, bu yıl 1 Mayıs'ı, bölgeden gelen işçiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle birlikte Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen ortak program ile kutladı. Lüleburgaz'da Eski Hükümet Konağı önünde toplanan yaklaşık 7 bin kişi kortej oluşturup, Kongre Meydanı'na kadar sloganlarla yürüdü. Meydanda toplananlara konuşan Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi bir işsizlik fonu ile karşı karşıyayız. Bu işsizlik fonu işverenden yüzde 2, işçiden yüzde 1 kesilerek oluşan bir işsizlik fonu başladı. Maalesef işsiz kalanlarımız işsizlik fonunu kullanamamaktadır. Bu fondaki paraların sermayeye peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Bizden kesilen paraların biz emekçilere kullanılmasını talep ediyoruz. Bizler emekli olana kadar yıllarca bu işsizlik fonuna kesilen paralarımızı kullanmadığımız zaman, emekli olduğumuz zaman iade edilmesini talep ediyoruz."

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda işçiler, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek eğlendi.

EDİRNE'DE YÜRÜYÜŞ VE HALAY

Edirne'de sendikaların düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları Ayşekadın semtinde oluşturulan kortejle başladı. Burada davul zurnalar eşliğinde oyun havaları ile toplanan yaklaşık 2 bin kişi, kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'ne, açtıkları pankartlar ve sloganlarla yürüdü. Trafiğe kapalı caddede sendika temsilcileri ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yaptığı konuşmaların ardından işçiler, halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.