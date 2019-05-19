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Trakya'da, 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Trakya'da, 19 Mayıs coşkusu

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Ünsal YÜCEL- Olgay GÜLER- Metin KARAKUŞ/ EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA) - ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Törenlerde öğrencilerin gösterileri, beğeni topladı.
Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Balkan ülkelerinden gelen ekiplerin de yer aldığı kortejdekiler, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Selim Ak'ın Atatürk Anıtı'na öğrencilerle birlikte çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak, kurum müdürleri, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam edildi.
Keşan ilçesindeki kutlamalar ise Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Kortej oluşturularak, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Mehmet Gemici Cennet Parkı'na kadar yüründü. Buradaki etkinliklerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekipleri; halk oyunları, karate ve jimnastik gösterileri sundu.
TEKİRDAĞ'DA AMFİTİYATRODA KUTLAMA
Tekirdağ'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, sahil dolgu sahasındaki amfitiyatroda sürdürüldü. Kutlamalara Vali Aziz Yıldırım, AK Parti'li Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun katıldı. Kutlamalarda; Namık Kemal Üniversitesi jimnastik ekibi, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan tekvando gösterileri ile halk oyunları ve Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterileri ilgiyle izlendi.
ÇORLU'DA 600 ÖĞRENCİDEN ATATÜRK RESMİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalarda, Havuzlar Mahallesi'nden Cumhuriyet Parkı'na kadar 'Gençlik Yürüyüşü' yapıldı. Parkta 600 öğrenci tarafından el baskı ile Atatürk resmi yapıldı. Daha sonra ise 1500 öğrenci ile Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 'Bandırma' gemisi ile Türkiye haritası çizildi.
KIRKLARELİ'DE STADYUMDA KUTLAMA
Kırklareli'de ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam edilen törenlerde halk oyunları ekipleri, gösteri yaparken, öğrenciler de şiirler okudu.

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