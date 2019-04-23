Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA)- 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yabancı ülke çocuklarının da katıldığı törenle coşku içinde kutlandı.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balkan ülkelerinden gelen çocukların da katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kentte Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından etkinlikler Saraçlar Caddesi üzerinde devam etti. Yabancı çocukların da bulunduğu ekiplerin gösterilerinin ardından, Meriç İlkokulu'nun mehteran ekibi gösteri yaptı. Çocuklar ilgiyle izlendi.

Kutlamalar kapsamında, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın ağırladığı öğrencilerden Eda Tütünlü, makam koltuğuna oturdu. Eda Tütünlü, Vali Canalp'tan okul yollarının düzeltilmesini istedi. Kaynaştırma öğrencilerinin ortaokulda devamsızlık yaptığını da vurgulayan Eda Tütünlü, "İlkokul yıllarında kaynaştırma öğrencileri yüzde 10'lardayken sayıları ortaokula geçiş döneminde ve ortaokulda yüzde 1'lere kadar büyük bir düşüş gözükmekte. Bu öğrenciler ortaokula geçiş döneminde neden okula devam etmiyorlar? Öncelikle bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.

'ÜLKEME DÖNÜNCE ATATÜRK'Ü ANLATACAĞIM'

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Edirne'ye gelen İstiklal Ortaokulu öğrencilerinden Nama Tatmuri de ülkesine döndüğünde Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatacağını söyledi. Nama Tatmuri, "Ben de 23 Nisan ile ilgili en çok şunu söylemek isterim. Atatürk bu bayramı bütün dünya çocuklarına armağan etmiş. Bundan çok gurur duyuyorum. Hem başka ülkelerdeki çocuklar da bunu öğrensin istiyorum. Bunun için farklı projelerde bulunabiliriz. Diğer ülkelerin valiliklerine, belediyelerine bunu iletebiliriz. Ben de Suriye'ye geri dönersem ilk önce Ata'mızdan bahsedeceğim. Bütün herkese bunu yayacağım. Ve orada da Çocuk Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Bu en büyük isteğim" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'DA TEMSİLİ TBMM AÇILIŞI

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, protokol üyelerinin de katıldığı törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahildeki amfi tiyatroda sürdü. Burada öğrencilerin TBMM'nin kuruluşunu canlandırdığı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Törenler halk oyunları ekiplerinin gösterisi, şiirler okunması ve 23 Nisan konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde coşku içinde geçen törenlere koltuk değnekleriyle gelen yaşlı ilçe sakinleri dikkat çekti. Çocuklar, tören alanına gelen bir sokak köpeğini sevdi. Törende halk oyunları ilgiyle izlendi.

LÜBEBURGAZ'DA YAĞLI GÜREŞ GÖSTERİSİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 23 Nisan, Gagavuzya, Bulgaristan, Kırgızistan, Kazakistan ve Romanya'dan gelen çocukların da katıldığı törenlerle coşku içinde kutlandı. Kutlamalar kapsamında TEK İlkokulu öğrencileri arasında Kırkpınar canlandırılarak yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Miniklerin kıran kırana geçen güreşleri ilgiyle takip edildi.