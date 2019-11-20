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Trakya’da 286 milyar metreküplük doğalgaz heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

Trakya’da 286 milyar metreküplük doğalgaz bulunmasının sevinci yaşanıyor.

Trakya’da 286 milyar metreküplük doğalgaz bulunmasının sevinci yaşanıyor. Bölge sakinleri, doğalgazdan umutlu olduklarını ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade ettiler.
Doğalgaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında İnanlı-1 sahasında gaz akışkanlığına ilişkin testler gerçekleştirildi. Norveçli enerji şirketi Equinor’un Türkiye Başkanı Paul Piche, Trakya Bölgesi’nde gerçekleştirilen doğalgaz ve petrol arama çalışmaları için Valeura ile Mayıs 2016’da sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası’nda doğalgaz akış testlerinin sürdüğünü söyledi.
Test çalışmalarının sürdüğü Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Yukarsırt Mahallesi’ndeki alana gelen mahalle sakinleri ise mutlu olduklarını belirttiler. Köylülerden Hasan Özkan, “Köyümüz arazisinde doğalgaz rezervi bulundu. Bunun için buradayız. Biz bunun için çok mutluyuz. Yüklü miktarda bir rezerv olduğu söyleniliyor. İnşallah yurdumuz ekonomisine de büyük katkısı olacaktır. Ben Türk vatandaşı olarak kendi adıma söylüyorum. Muratlı Tekirdağ da böyle düşünüyor. İnşallah Türkiye doğalgaz konusunda daha da rahatlayacak. Fiyatlar inşallah daha da düşecek” dedi.

“Köylü olarak çok mutluyuz”
Mahalle sakinlerinden Burak Yıldırım ise, “Köyümüzde doğalgaz rezervi bulundu, bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bütün her yerde bulunur. Köylü olarak çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Bulunan doğalgaz kullanıma da açılırsa vatandaş olarak çok mutlu olacağız” diye konuştu.

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