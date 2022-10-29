Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, ilk olarak makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Kırbıyık, yaptığı konuşmada, tarihin, dünü hatırlatırken yarınlara giden yolu aydınlattığını ifade etti.

Tarihin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Kırbıyık, "Cumhuriyet Bayramı'nı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, 19 Mayıs'ı kutlamaktan maksat, sadece o günlerde neler yaşandığını ezberlemek değildir. Asıl maksat yarın başımıza bir zorluk geldiğinde ne yapacağımızı öğrenmektir." dedi.

Vali Kırbıyık, Cumhuriyet'in büyük bir mücadeleyle kurulduğuna dikkati çekti.

Geçmişin emanetini daha yüksek yerlere taşıyıp gelecek nesillere teslim etmenin gayretinde olunması gerektiğini belirten Kırbıyık, "Her açıdan kalkınmış, istikrarında ve güvenliğinde hiçbir zafiyete izin vermeyen güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmak, geçmişimizden ilham alarak geleceğe doğru koşmak durumundayız." diye konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

KIRKLARELİ

Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Birol Ekici, tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda süren kutlamalarda Vali Ekici, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Ekici, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Ekici, "Geçen yüzyılın başlarında bir araya gelen düşmanlarımız, bizi bu coğrafyadan silebileceğini zannetmiş ancak tarihte hiçbir zaman esareti kabul etmeyen yüce Türk milletince Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilk önce Çanakkale'de, sonra da 'Ya istiklal ya ölüm.' diyerek Kurtuluş Savaşı'nda, büyük bir yokluk içinde olunmasına rağmen ağır bir şekilde yenilgiye uğratılmıştır. İşte kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlanmıştır." diye konuştu.

Vali Ekici'nin konuşmasının ardından rahatsızlanan Kıbrıs gazisi Hasan Ula'ya (70) sağlık ekipleri müdahale etti. Vali Ekici de gazinin yanına giderek sedyeyle ambulansa kadar taşıdı. Gazi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, Orduevi önünde devam etti.

Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Törende konuşan Vali Yıldırım, "29 Ekim 1923, Türk milletinin yüksek karakterinin tecelli ettiği, Cumhuriyet idare şeklinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiği tarihtir. Bugün, bu yüce mirasın Türk milletine emanet edilişinin 99. yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyet'imiz, Kurtuluş Savaşı boyunca genç yaşlı, kadın erkek demeden verilen cansiperane bir mücadelenin eseridir. Dönemin imkansızlıkları ve zorluklarına rağmen Gazi Mustafa Kemal liderliğinde düşmana karşı kazanılmış bir zaferdir." dedi.

Törende, Tekirdağ Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyet" isimli gösteri ilgiyle izlendi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü motosiklet ekiplerinin gösterilerini, protokol ve vatandaşlar ayakta alkışladı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları da denizde gösteri sundu. Tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

