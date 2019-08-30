HABER

Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'DEKİ ASKERLERİN KIYAFETİ İLE KOŞTU Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Koşusu'nun bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi.

Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)

ÇANAKKALE'DEKİ ASKERLERİN KIYAFETİ İLE KOŞTU
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Koşusu'nun bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi. Çavuşköy Ormanı'nda 8 ve 13 kilometrelik parkurlarda, çeşitli kategorilerde yapılan koşulara yaklaşık 400 sporcu katıldı. Yarışmalarda derece alan sporculara çeşitli hediyeler verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden gelen Kerem Özpınar(32), koşuya, Çanakkale Savaşı'ndaki askeri üniformayı giyip, elinde Türk bayrağı taşıyarak katıldı. Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Özpınar, "Zafer Koşusu'nda, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhunu yaşatmak için bu kıyafet ile koştum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu
İzmirliler, TCG Bayraktar ve TCG Bartın gemilerini gezdiİzmirliler, TCG Bayraktar ve TCG Bartın gemilerini gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.