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Trakya'da 87 "acemi kasap" hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Trakya'da 87 "acemi kasap" hastanelik oldu

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çok sayıda kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

Trakya'da bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 87 kişi, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

Bazı yaralılar, yakınları aracılığıyla hastanelere getirildi, bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere yönlendirildi.

Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

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kasap oyun

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